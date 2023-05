Printemps froid et pluvieux, la récolte des fraises commence tard

Si vous êtes gourmands et impatients, voici une bonne nouvelle : la récolte des fraises a enfin commencé en Wallonie. Avec une dizaine de jours de retard. La faute à un printemps trop froid, trop humide et trop couvert.

Chez Sébastien Didderen, à Charneux, tout est encore vert. Chez Jean Schrijnemaker, à Slins, beaucoup de fraises sont rouges, la récolte a commencé, mais c'est une variété précoce et elle est en retard.

Chez Sébastien, il faut marcher plusieurs dizaines de mètres sous ses tunnels de plastique pour trouver une fraise déjà rouge. "Vous voyez, la colerette ici, elle doit se relever et ici elle est toujours plaquée sur la fraise. On ne trouvera pas mieux aujourd'hui [vendredi 12]. Le soleil manque et la chaleur aussi. La quantité sera correcte, mais les fruits prêts à mûrir trainent", comme d'ailleurs les melons que Sébastien cultive dans une autre serre.

Chez Jean, à Slins, beaucoup de fraises sont rouges, la récolte a commencé, mais elle est en retard aussi. "J'ai une variété plus hâtive. Voilà quinze jours qu'on a commencé à récolter. Mais on a un retard d'environ dix jours par rapport à une année normale. Bien entendu, les années ont été un peu exceptionnelles puisqu'on a eu beaucoup de chaleur et d'ensoleillement, donc on était plutôt hâtifs, on commençait vers les 24-25 avril et ici, c'est une année un peu tardive".