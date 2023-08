Printemps excellent, été mitigé au domaine de Chevetogne

Le domaine de Chevetogne n’aura pas battu des records de fréquentation cet été. Malgré une très belle affluence en mai et en juin, juillet et août ont été un peu trop calmes. La faute à la météo selon la directrice Julie Baeken : " C’est sûr qu’il y a eu un creux entre le 21 juillet et le 15 août. C’est malheureusement une période très importante pour nous mais le mauvais temps n'a pas freiné tout le monde non plus et les bons chiffres du printemps et du début de l'été compensent en partie."

En moyenne le domaine attire chaque année 400.000 visites. Depuis 2 ans, l’accès est payant toute l’année et les tarifs ont été revus à la hausse dans un contexte de rationalisation. Un changement qui pourrait aussi avoir un impact sur la fréquentation mais Julie Baeken constate que ça n'est pas le cas : " Je pense que les gens comprennent aussi qu’il y a un juste prix à payer. Ça fait partie d’une évolution ! "

Cet été le public a sans surprise été très familial. Le domaine a aussi accueilli de nombreux groupes.

Pour rester attractif, le domaine de Chevetogne tente aujourd'hui de nouer de nouveaux partenariats avec par exemple des écoles, des institutions, des maisons de repos ou encore des acteurs culturels. De nouveaux projets sont aussi régulièrement lancés. Un évènement sera par exemple organisé début octobre autour de l’automne, 15 jours après le salon " Passion Robinson " dédié aux cabanes et à l’habitat léger. Une nouvelle pleine de jeu doit aussi être inaugurée prochainement dans la zone humide, un espace dédié à la nature et à la biodiversité ou les castors ont élu domicile.