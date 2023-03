Printemps 2023 : voici les prévisions météorologiques pour mars, avril et mai

Concernant le mois d'avril, le prévisionniste explique : "Avril devrait renouer avec des précipitations normales. Les dépressions devraient reculer un peu plus vers l’Atlantique, de l’Ecosse vers l’Irlande tandis que l’anticyclone reviendrait via l’Espagne. En terme de températures, avril se profilerait avec 1 degré de plus que la moyenne, ce qui est représenté en jaune sur la carte. Donc, un mois d’avril sans excès de pluie et légèrement plus doux que la normale."