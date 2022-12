Princesses de Belgique : un documentaire, onze destins

Certains font le rêve, enfant, d’être membre de la famille royale, de vivre dans le château de Laeken et de se balader dans les rues de Bruxelles en calèche. Le documentaire “Princesses de Belgique. Onze destins entre ombres et lumières”, pourrait faire changer d’avis. Mariages dramatiques ou ambitions brisées, les onze princesses belges n’ont pas toutes eu une vie de conte de fées. Face à la caméra, la princesse Esmeralda, Stéphane Bern, Patrick Weber et bien d’autres historiens et journalistes défilent pour raconter la vie politique et intime de ces femmes historiques.