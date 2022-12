Princesses de Belgique : le destin compliqué de Louise

Philippe demeure très épris de Louise, le couple se rabiboche passablement mais deux ans plus tard, la princesse rencontre le comte Géza Mattachich. Un amour et une passion réciproques ne tardent pas à éclater, nouveau scandale, cette fois au niveau européen. Il est vrai que Philippe de Saxe-Cobourg s’est vu accorder le prédicat d’altesse royale et a reçu la Toison d’or des mains de l’empereur François-Joseph. Le couple ne va pas tarder à voler en éclat.

Louise est convoquée chez l’Empereur qui lui rappelle qu’elle a un époux, lui conseille de retrouver le droit chemin et de voyager quelque temps, histoire de se faire oublier ! Avec ses enfants, Léopold et Dorothée, elle part pour le Midi de la France… De son côté, Philippe provoque Géza en duel, revolver puis sabre. Le prince s’en sort légèrement blessé à la main tandis que l’amant rejoint sa belle à Nice ! La princesse continue de dépenser sans compter, jusqu’à ce que Philippe décide de ne plus régler les factures…

La princesse est déclarée folle ! Léopold II, son épouse Marie-Henriette et François-Joseph s’entendent avec Philippe : Louise à le choix entre s’enfermer au palais Cobourg ou l’internement. Elle choisit : ce sera la maison de santé. D’abord à proximité de Vienne, mais rapidement, afin de ne pas entacher son rang, Philippe décide de placer son épouse hors de l’Empire, direction une institution en Saxe… Elle n’y recevra aucune visite.