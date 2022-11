"Princesse malgré elle" la suite, c’est pour bientôt !

"Princesse malgré elle", la comédie qui a lancé la carrière d’Anne Hathaway au cinéma, aura droit à son 3e volet.

Que s’est-il passé dans la vie de princesse de Mia Thermopolis, la jeune héritière du trône de Génovie ? On le saura bientôt ! En effet, après "Princesse malgré elle" (2001) et "Un mariage de princesse" (2004) adaptés des livres de Meg Cabot, le nouveau volet de la saga verra le jour. Comme le souligne Hollywood Reporter, il ne s’agit pas d’un reboot mais bien d’une suite.

Pour l’instant, aucune information n’a été communiquée quant au titre, la date de sortie et le casting. Mais, interrogée par ET, Anne Hathaway avait déclaré qu’elle était prête à endosser le rôle de Mia à nouveau en ajoutant ceci :" S’il y a moyen d’impliquer Julie Andrews – Clarisse Renaldi, sa grand-mère – je pense que nous ferions en sorte que ça fonctionne. On mettra un fond vert derrière elle et rendra ça possible."