Prince : un album live de la tournée Purple Rain réédité

Le mythique concert de Prince and The Revolution à Syracuse à New York sera réédité en CD, vinyle et Blu-Ray dans une version complètement remasterisée.

C’est le 30 mars 1985 que la Purple Rain Tour s’arrêtait à New York pour un concert capté pour le film Prince and The Revolution : Live. Il s’agit d’un des lives les plus emblématiques de la carrière de Prince et il est aujourd’hui remasterisé pour la première fois pour paraître en Blu-Ray en 5.1 et en Dolby Atmos.

C’est l’ingénieur du son Chris James qui a retravaillé les pistes d’origine archivées depuis des dizaines d’années à Paisley Park. L’album sortira le 3 juin 2022 et c’est la première fois qu’il sera proposé en format vinyle (3LP) et en CD/Blu-Ray.

A cette occasion, une vidéo du titre "Let’s Go Crazy" a été partagée :