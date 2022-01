Prince : la valeur de l’héritage officiellement établie

Comme annoncé, des discussions juridiques autour de la valeur exacte du montant que laisse Prince derrière lui ont démarré à la fin de l’année dernière.

En effet, ce dernier n’avait écrit aucun testament, ce qui rend les procédures plus longues.

Et aujourd’hui, on apprend que l’héritage a été évalué à 156,4 millions de dollars, au lieu des 82,3 millions de dollars estimés au départ par la banque Comerica Bank & Trust.

En 2020, l’IRS (US Internal Revenue Service) avait de son côté estimé un montant de 163,2 millions de dollars. C’est en tout une bataille juridique de 6 ans à laquelle on a pu assister pour aboutir à cet accord qui tombe donc aujourd’hui.

L’héritage sera divisé entre la société Primary Wave et les trois héritiers les plus âgés de Prince. Primary Wave a racheté la plupart des intérêts des plus jeunes neveux du chanteur (dont l’un est décédé depuis lors), tandis que les trois autres plus âgés (dont l’un est aussi décédé ce mois de septembre) ont refusé les offres de l’agence.