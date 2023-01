Prince Harry : les plus grosses révélations de ses mémoires, son pénis gelé et l'esprit de Diana

Comme on le sait depuis maintenant des années, la relation des deux frères est compliquée et un évènement relaté dans les mémoires de Harry vient alimenter le débat.

Harry décrit une altercation violente entre lui et son frère William lorsque ce dernier est venu voir Harry pour l'aider dans la situation complexe qu'il traversait avec les médias britanniques. Le ton est monté jusqu'à ce que William perde patience : "Il s'est avancé vers moi en jurant. Jusque-là, je me sentais mal à l'aise, mais maintenant j'avais un peu peur. Je me suis levé, l'ai frôlé, je suis parti dans la cuisine, vers l'évier. Il était juste sur mes talons, m’engueulant, criant. Je me suis servi un verre d'eau et un autre pour lui aussi. Je le lui ai remis. Je ne pense pas qu'il ait pris une gorgée.

Willy, je ne peux pas te parler quand tu es comme ça.

Il a posé le verre d'eau, m'a insulté encore une fois, puis s'est avancé vers moi. Tout s'est passé si vite. C'était très rapide. Il m'a attrapé par le col, a cassé mon collier, et il m'a jeté au sol. J'ai atterri sur la gamelle des chiens, qui s'est cassée sous mon dos, les morceaux m'ont coupé. Je suis resté là un moment, hébété, puis je me suis levé et lui ai dit de sortir."