Prince Harry : les plus grosses révélations de ses mémoires

Harry s’est rendu à Paris en 2007 pour la Coupe du monde de rugby et il a voulu se rendre à l’endroit où sa mère est décédée.

"On m’a assigné un chauffeur et, lors de ma première nuit à Paris, je lui ai demandé s’il connaissait le tunnel où ma mère a péri. Dans le rétroviseur, j’ai vu ses yeux s’écarquiller. ‘Le tunnel s’appelle Pont de l’Alma’, lui ai-je dit. Oui, oui. Il savait. ‘Tu veux traverser le tunnel ?’, m’a-t-il répondu. À soixante-cinq kilomètres à l’heure pour être précis. ‘Soixante-cinq ?’ Selon la police, c’est la vitesse exacte à laquelle la voiture de maman roulait. Et non pas 120 kilomètres par heure, comme la presse l’avait initialement rapporté", écrit le Prince.

Harry et son frère voulaient rouvrir l’enquête sur la mort de leur mère car selon eux, "la conclusion, selon laquelle le conducteur était ivre et que c’était soi-disant la seule cause de l’accident, nous a paru simpliste et absurde. […] Nous nous sommes mis d’accord sur toutes ces questions, et aussi sur ce qu’il faut faire à leur sujet. Nous ferions circuler une déclaration commune demandant la réouverture de l’enquête. Nous allions tenir une conférence de presse. Mais on nous l’a déconseillé."