Prince, fan de basket, aimait tanner le cuir de temps en temps lors de sa carrière !

Surprenant, peut-être quand on sait que Prince ne mesurait qu’1m57 mais il y a eu quelques joueurs de (relativement) petite taille qui ont fait carrière en NBA. Je vous parlais de Spudd Webb mais le plus célèbre est sans doute Muggsy Bogues, 1m60 (Charlotte, Warriors entre autres), le plus petit joueur à avoir évolué dans la grande ligue. On l’aperçoit dans Space Jam, notamment. Et en 2015, un groupe de rap Bruxellois, Ypsos, sort un titre qui s’appelle "Muggsy Bogues".