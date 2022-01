Prince Andrew et prince Harry : "non éligibles" pour la Médaille de Platine du jubilé de la Reine

De plus, les deux devraient également perdre un autre privilège : le titre de conseiller d’État. Ce statut, octroyé aux quatre personnes (de plus de 21 ans) dans la ligne de succession, permet de participer aux réunions du Conseil privé et à la signature de documents dans ce cadre.

Une source royale aurait déclaré au Daily Mail : "C’est un véritable problème que le palais cherche à résoudre. Pouvez-vous imaginer que le duc d’York doive signer des documents officiels, par exemple, parce que le prince de Galles et le duc de Cambridge étaient tous les deux à l’étranger et que la reine est tombée malade ? Il n’est pas exagéré de dire que cela pourrait mettre la monarchie en danger."