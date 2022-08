Prince : 6 ans après la mort du chanteur, les héritiers se mettent d’accord sur l’héritage

La famille de l’artiste s’est enfin mise d’accord pour le partage de l’héritage de 156 millions de dollars que laisse derrière lui Prince.

Décédé à 57 ans en avril 2016 suite à une overdose de fentanyl, le musicien n’avait pas laissé de testament et n’avait ni épouse ni enfant. Tout l’héritage a donc dû être réparti entre les 6 demi-frères et sœurs.

La moitié de ceux-ci a revendu ses parts à la société Primary Wave, qui a acquis le back catalogue de Prince l’année dernière. Les trois autres ont voulu conserver leurs parts et ont engagé les conseillers de longue date de Prince, L Londell McMillan et Charles Spicer pour gérer leurs avoirs.

Ce lundi 1er août, un juge du Minnesota a signé un accord qui divise l’héritage de Prince entre les 3 derniers héritiers et leurs familles, les conseillers et Primary Wave.

Dans un communiqué publié par le Billboard, un porte-parole de la société a expliqué qu’ils étaient "extrêmement heureux que le processus autour de cette affaire soit enfin terminé".

"Prince était une superstar emblématique et ce transfert hors de la juridiction des cours de justice le place maintenant à un rang plus professionnel et compétent. Quand nous avons annoncé l’année dernière notre acquisition de 50% des droits, notre but était de protéger et de faire grandir l’héritage incomparable que Prince nous a laissé. Avec cette distribution des parts, nous avons hâte d’entamer une relation forte et productive".

McMillan, de son côté, a ajouté que lui et ses partenaires étaient "soulagés et très heureux d’en finir avec le système de la cour de probation et les banquiers qui ne connaissent rien au business de la musique, et encore moins Prince" et qu’ils avaient aussi hâte "d’envisager les choses comme Prince le faisait".

