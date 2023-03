Primoz Roglic savoure sa victoire en Catalogne : "C'est bien d'être devant Remco cette fois !"

Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo Visma) a conquis déjà sa 5e victoire de la saison (en huit jours de course), la 70e de sa carrière, en devançant, au sprint, Remco Evenepoel à l'arrivée de la première étape du Tour de Catalogne ce lundi.

Retrouvant pour la première fois le Belge depuis le Tour d'Espagne de l'an dernier, Roglic s'amusait d'ailleurs "d'être devant Remco cette fois" pour boucler un premier tronçon se terminant par un faux plat montant.

"L'an dernier sur la Vuelta, j'étais toujours juste derrière Remco", a rappelé le Slovène qui avait dû abandonner et laisser le Belge remporter le Tour d'Espagne avant de le voir sacré champion du monde en Australie.

"On espère toujours gagner, mais il faut encore le faire", a commenté Roglic à l'arrivée. "C'est plus un sprint qu'une arrivée en montée. Et je ne suis pas vraiment un sprinter. Il faut vraiment être bon pour ce genre d'arrivée. Ton timing doit être bon, tes jambes doivent pouvoir suivre et tu dois avoir un peu de chance. Je suis content d'avoir gagné. Mon équipe a fait un super travail. Ce sprint était difficile surtout à la fin, mais j'ai tenu jusqu'au bout pour gagner. Je ne sais pas si les six prochaines étapes vont se résumer à un duel entre nous deux, on verra bien. Ce seront six journées difficiles et j'espère porter ce maillot de leader à Barcelone, à l'arrivée. Il va se passer pas mal de choses d'ici là. On verra au jour le jour."