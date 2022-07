Primoz Roglic s'est luxé l'épaule : "J'ai emprunté le siège d’un spectateur pour la remettre moi-même en place"

C’était l’étape redoutée par tout le peloton et au final les coureurs avaient raison de s’en méfier. Les pavés du Nord ont fait de nombreuses victimes et si le Tour n’a pas été gagné à Arenberg, certains favoris l’ont peut-être déjà perdu. Parmi les grands perdants du jour, on retrouve l’équipe Jumbo-Visma et un de ses leaders Primoz Roglic. Le Slovène a été victime d’une chute à trente kilomètres de l’arrivée. Une chute qui n’est pas sans conséquence.

Placé à l’avant du peloton en compagnie de son équipier Christophe Laporte, le Slovène s’est retrouvé au sol après avoir tapé un ballot de paille placé sur le bord de la route et censé protéger du danger. S’il est parvenu à rejoindre l’arrivée en concédant énormément de temps à son rival pour le maillot jaune Tadej Pogacar, Primoz Roglic n’est pas sorti indemne de cette chute comme il l’indique à nos confrères de l’Equipe. "Je me suis relevé rapidement et j’ai repris mon vélo mais, très vite, j’ai compris que je ne pouvais pas continuer comme ça. J’ai dû m’arrêter et emprunter le siège d’un spectateur pour remettre moi-même mon épaule en place. Comme cela m’est déjà arrivé, je sais comment faire, j’attrape mon genou et je tire fort" explique l’un des deux leaders de la formation Jumbo-Visma. 61ème de l’étape et 44ème du général à 2 minutes 17 de Pogacar, Roglic ne semble pourtant pas encore faire une croix sur ses ambitions de victoire finale à Paris. "Je ne sais pas dans quel état je vais être pour continuer. Pour l’instant, je ne me dis pas que j’ai perdu le Tour, je n’en suis pas encore là dans ma tête, je vais essayer de récupérer." En grande difficulté durant une grande partie de la journée, l’équipe Jumbo-Visma est miraculeusement parvenue à limiter les dégâts grâce notamment à un gros travail de Wout Van Aert pourtant victime lui aussi d’une chute. Mais l’ancien champion de Belgique est arrivé à conserver son maillot jaune qu’il portera au départ de Binche pour le passage en Belgique de la Grande Boucle.