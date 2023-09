Primoz Roglic remporte le Tour d’Émilie devant Tadej Pogacar, à une semaine du Tour de Lombardie

Il avait annoncé son départ de la Jumbo-Visma ce matin, le voilà victorieux cet après-midi ! Primoz Roglic a remporté la 106e édition du Tour d’Émilie, une semi-classique italienne (1.Pro) prestigieuse de 204,1 kilomètres qui se disputait samedi entre Carpi et Bologne, à une semaine du Tour de Lombardie, le cinquième et dernier Monument de la saison.

De nombreux prétendants à la victoire sur la Classique des feuilles mortes étaient présents au départ de ce parcours destiné aux hommes forts. Parmi eux : Enric Mas, Richard Carapaz, Giulio Ciccone, Tadej Pogacar ou encore Primoz Roglic. Remco Evenepoel a, lui, fait l’impasse sur cette course.

Le coureur slovène a fait la différence lors de la cinquième et dernière ascension de l’exigeante côte menant au Sanctuaire de la Madone de San Luca (2,1 km à 9,4% de moyenne, 18% au maximum). Plus explosif que ses concurrents, le coureur de 33 ans s’est imposé devant Pogacar et Simon Yates pour décrocher sa 80e victoire en carrière. C'est la troisième fois que Roglic remporte le Tour d'Émilie après 2019 et 2021.