Primoz Roglic plaisante après sa victoire : "On est désormais trois leaders dans l’équipe, peut-être plus"

Primoz Roglic a remporté la huitième étape de la Vuelta, en battant Remco Evenepoel et Juan Ayuso au sprint. Après un début de Vuelta compliqué à cause d’une chute lors de la deuxième étape, Primoz Roglic a désormais de meilleures sensations. "Je suis avant tout content d’avoir récupéré de ma chute. Et là je savoure, mais on continue de prendre les choses jour après jour, a-t-il déclaré après l’arrivée.

Cette victoire d’étape est la onzième victoire du Slovène sur le Tour d’Espagne. "C’était vraiment dur ! C’est la première fois que je faisais cette montée et ce final, que je ne connaissais pas vraiment. Et à la fin, le sprint, c’est toujours un peu un pari mais j’avais de bonnes jambes et j’ai pu m’imposer."

En fin d’interview, Primoz Roglic a plaisanté au sujet de la panoplie de leaders de l’équipe Jumbo Visma. Le journaliste lui a demandé combien il y avait de leaders au sein de l’équipe Néerlandaise. Sa réponse, grand sourire aux lèvres : "Au moins trois désormais. Mais il y en aura peut-être encore plus".