Primoz Roglic et d’autres futurs concurrents d’Evenepoel présents sur le Tour de Burgos avant la Vuelta

Alors que la Vuelta va démarrer le 26 août prochain, certains coureurs ont décidé de s’aligner sur le Tour de Burgos qui débute ce samedi. Parmi eux, on retrouve notamment Primoz Roglic, mais pas qu’eux.

Vainqueur du dernier Giro, Primoz Roglic (Jumbo-Visma) sera la principale attraction du Tour de Burgos. Parmi les autres gros bras, on notera également la présence de Damiano Caruso (Bahrain-Victorious), Hugh Carthy (EF Education-EasyPost), Jay Vine (UAE), Aleksandr Vlasov et Lennard Kämna (BORA-hangroshe) qui vont également y préparer la future Vuelta. Également sur la liste de départ, Adam Yates (UEA) ne devrait pas faire la dernière course de trois semaines de l’année.

Pour les autres favoris lors de la Vuelta, les prochaines semaines se résumeront à de l’entraînement, que ce soit pour Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Geraint Thomas (INEOS-Grenadiers), Enric Mas (Movistar) ou le duo UAE Joao Almeida-Juan Ayuso.