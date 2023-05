Primoz Roglic confiant avant le contre-la-montre en côte décisif : "Les jambes sont de retour"

Avant le contre-la-montre en côte du Monte Lussari de ce samedi, Primoz Roglic compte 26 secondes de retard sur le maillot rose Geraint Thomas. Vendredi, le Slovène en a repris 3 au Britannique dans les ultimes mètres de l'ascension des Tre Cime di Lavaredo après avoir fait un retour fulgurant dans les 50 derniers mètres.

Après avoir concédé 25 secondes mardi sur le Monte Bondone, Primoz Roglic a indiqué qu'il n'était pas complètement remis d'une chute survenue plus tôt dans ce Giro.

Vendredi, il n'en était plus question ! "Oui, je suis content. C'est bien. Les jambes sont de retour. A la fin, j'étais au rendez-vous. J'avais les jambes pour faire un essai. Et j'ai apprécié le soutien massif sur le bord de la route. C'est génial de rouler devant tant de supporters enthousiastes", s'est réjoui le leader Jumbo Visma, qui a confirmé son retour en forme après un début de semaine compliqué.

"Nous démarrerons le contre-la-montre à fond. Si je n'étais pas confiant, je ne prendrais pas le départ. Nous avons travaillé pour la fin de cette course et la décision tombera après cette étape. Je ferai de mon mieux, je donnerai tout et j'essaierai de puiser de l'énergie dans le soutien des fans. La journée s'annonce difficile, mais passionnante. Et à la fin, le meilleur gagnera."