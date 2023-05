Primoz Roglic : "C’est incroyable ce que Remco Evenepoel fait à son âge, moi, je ne faisais même pas encore de vélo"

Jumbo Visma est touché par des cas de Covid avant le départ du Giro. Ce n’est pas la meilleure des manières pour débuter le Tour d’Italie comme l’explique Primoz Roglic.

"Tout va bien. Mais ce n’est pas la préparation que l’on souhaite, explique Primoz Roglic au micro de Samuel Grulois à deux jours du départ du Giro d’Italie. "Ce n’est certainement pas la façon dont vous aimeriez l’aborder, mais c’est comme ça. Heureusement, nous avons suffisamment de coureurs et nous commençons à huit samedi. Et tout s’est quand même bien passé dans ma préparation."

Et lorsqu’on lui pose la question sur Remco Evenepoel, son adversaire numéro un dans ce Giro, le Slovène évoque la rivalité : "C’est un grand coureur, il a déjà gagné quelques grandes courses. Et il ne doit plus me montrer ce qu’il peut faire pour encore gagner. C’est incroyable ce qu’il fait à son âge. Moi, je ne faisais même pas encore de vélo. C’est un beau défi. Et j’ai hâte d’y être."

Et de conclure sur ce qui fera la différence : "Celui qui sera le meilleur qui sera un peu meilleur partout. C’est celui-là qui gagnera. C’est simple. Et Bonne chance à Evenepoel."