Primoz Roglic avant le Giro : "Tout le monde va essayer de rendre la vie difficile à Remco Evenepoel"

Quelques heures après Remco Evenepoel, c’était au tour de l’autre grand favori, Primoz Roglic, de se présenter en conférence de presse d’avant-Giro. Leader d’une formation Jumbo-Visma décimée par le Covid, le Slovène se veut ambitieux, même si le bras de fer avec Evenepoel s’annonce dantesque… et que le Covid n’a probablement pas dit son dernier mot.

"Pour commencer, disons que je suis content qu’une partie de l’équipe soit bien arrivée. Le reste de mes coéquipiers arrivera demain. Ce n’est évidemment pas idéal, c’est le genre de choses dont on ne veut évidemment pas. On fera avec et on ira au charbon avec les gars qui seront au départ" a-t-il entamé.

Roglic a évidemment été questionné sur son niveau, alors que son propre coéquipier Sepp Kuss a estimé qu’il était bien meilleur qu’il y a trois-quatre ans : "Je suis comme le vin, au plus je vieillis, au meilleur je suis (rires). Mais oui, j’ai grandi, je suis plus mature, j’ai plus d’expérience, plus puissant. On verra dans les prochains jours. Dans tous les cas, on est prêts à tout donner."