Primes "travaux énergie" en Wallonie: depuis ce 1er septembre, des primes accessibles même sans audit et sans entrepreneur

"Cette simplification va permettre l’accélération de l’engagement des travaux, va booster les rénovations et donc avoir un effet de levier pour l’économie wallonne. Avec les crises qui se succèdent, dont la crise énergétique, cette transition pour un modèle plus économe et durable est une réponse claire et ambitieuse du gouvernement wallon", s’était pour sa part réjoui le ministre régional du Logement, Christophe Collignon (PS).

"Plus qu’une mesure économique, c’est une mesure sociale car le montant de la prime sera dépendant du montant des revenus du demandeur", a-t-il ajouté.