Primes pellets, tarifs SNCB, crédit-temps, taux d’intérêt : tout ce qui change à partir du 1er février

A l’instar de bien d’autres banques, Beobank va augmenter les taux de base et les primes de fidélité sur ses comptes d’épargne réglementés jusqu’à 0,25 et 0,30%, des taux qui étaient longtemps restés bloqués à 0,01. La banque annonce aussi le lancement d’un nouveau compte épargne, valorisant les dépôts supérieurs à 50.000 euros, avec une prime de fidélité de 0,80%.

La banque en ligne Keytrade avait été la première, le 1er décembre, à remonter ses taux. La banque Belfius avait ensuite été la première grande banque à lancer l’augmentation des taux d’intérêt, à la mi-décembre, suivie par KBC, Crelan, Axa, Deutsche Bank, après l’annonce de la BCE, la Banque centrale européenne, de relever une nouvelle fois ses taux directeurs.

BNP Paribas, la première banque du pays, relèvera pour sa part le taux du livret de base, de 0,11 à 0,15 (+10% de fidélité) ce premier février, tout en proposant, avec Hello Bank et Fintro, un nouveau compte épargne réglementé "Plus", avec un taux de base de 50% et une prime de fidélité de 0,75%.

Le site guide-epargne permet de comparer les différentes propositions des banques et de les comparer.