Primes "énergie" (gaz et électricité) de janvier, février et mars : elles arrivent sur votre facture

Pour la grande majorité des clients, il n’y a aucune démarche à effectuer. Tout se fait automatiquement. Le SPF Economie a transmis aux fournisseurs, aux environs de la mi-février, la liste des clients éligibles à ces primes. Aux fournisseurs ensuite d’encoder les données pour que les primes soient appliquées sur les factures des clients. Les délais varient selon les fournisseurs. "L’opération a commencé chez certains fournisseurs. D’autres ont préféré attendre que les fonds soient arrivés", explique Stéphane Bocqué, porte-parole de la FEBEG. Le total des primes octroyées par le gouvernement fédéral est versé aux fournisseurs d’électricité et de gaz en transitant par la CREG, la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz, et cela a pris du retard.

Nous avons contacté quelques principaux fournisseurs. Chez Luminus, on explique avoir commencé à régler les primes le 14 février dernier. "Cette opération se poursuivra jusqu’au 31 mars 2023", nous a-t-on communiqué. "Tout ce qui n’aura pas été réglé d’ici là et qui restera donc en suspens sera versé sur le compte du client au plus tard le 18 avril", poursuit-on chez Luminus. Chez Engie, on a attendu d’avoir l’argent du fédéral. Celui-ci vient d’arriver. Engie explique que les primes commencent à être débitées à partir des factures émises hier, le 7 mars.

Une date légale a été fixée. Les primes "énergie" de janvier, février et mars 2023 devront avoir été décomptées des factures au plus tard le 31 mars. Dans le cas de clients dont le montant de la facture est inférieur au total des montants des primes, le remboursement de la différence devra intervenir avant le 18 avril.