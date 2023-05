Primes "énergie" fédérales : près de 90% des demandes doivent encore être traitées

Plus de 250.000 ménages ont écrit au SPF Economie pour obtenir les primes "énergies" fédérales couvrant les mois de novembre et décembre 2022 (qui se montent à 61 euros par mois pour l’électricité et à 135 euros par mois pour le gaz). Mais à ce stade, près de 90% de ces demandes doivent encore être traitées. Et c’est ce traitement qui prend du temps : il faut vérifier que chacun des ménages respecte bien les conditions d’octroi de ces primes fédérales : il ne faut pas bénéficier du tarif social, il faut être titulaire d’un contrat à prix variable ou d’un contrat à prix fixe mais conclu ou renouvelé après le 30 septembre 2021. "Ce sont des demandes que nous devons traiter quasi manuellement parce qu’il faut vérifier si la personne y a droit. Parfois il faut prendre des renseignements chez le demandeur, au Registre national, chez le fournisseur. Si le demandeur y a droit, nous donnons l’ordre au fournisseur de payer la prime", explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie.

Sur 250.000 demandes, le SPF Economie a rendu 14.000 décisions d’octroi et 12.000 refus. Pour les autres dossiers, il faudra encore un peu de patience.

Cela dit, le SPF Economie rappelle aussi volontiers que 4,8 millions de ménages ont bénéficié automatiquement des primes fédérales "énergie" pour les mois de novembre et décembre 2022. Il en va de même d’ailleurs pour les primes couvrant les mois de janvier, février et mars 2023 : là aussi, 4,8 millions de ménages en ont déjà bénéficié automatiquement.

Quant à ceux qui n’ont pas reçu ces primes "énergie" pour le 1er trimestre de 2023 mais pensent y avoir droit, ils peuvent introduire une demande écrite au SPF Economie.

La date limite est le 31 juillet 2023.

Quant aux chèques "mazout" (300 euros) et "pellet" (250 euros) la date l’imite pour rentrer la demande était le 30 avril, le SPF Economie est en train de traiter les demandes reçues. L’administration doit rendre sa décision d’octroi et de refus dans un délai de deux mois.