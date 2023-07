Primes énergie et salubrité de la Région wallonne : les montants de base augmentent depuis ce 1er juillet 2023

Malgré une baisse de l’inflation et des prix de l’énergie, les Wallons poursuivent leurs efforts pour faire baisser la facture énergétique. "La demande de primes est toujours forte. Les citoyens ont été fortement conscientisés avec la crise énergétique. Et les délais de traitement se sont fortement allongés. Pour les primes habitations, le délai est de six à huit mois." constate Carole Van Goethem.

A l’avenir, avec la réforme, le citoyen pourra demander une ou plusieurs primes à la fois.

Depuis juin 2019, 31.000 audits ont été réalisés. Et avec la réforme, l’engouement devrait se poursuivre. "Vu les principes de cette révision, le gouvernement wallon a souhaité mettre l’accent sur l’augmentation des montants de primes. On s’attend à ce que ça fasse écho chez les citoyens. De plus, si on parle des primes habitations avec audit logement, on va rendre la manière d’obtenir les primes beaucoup plus flexible qu’actuellement. Jusqu’à présent, il fallait faire un ensemble de travaux en même temps avant de pouvoir obtenir les primes, ce qu’on appelait un bouquet de travaux. A l’avenir, avec la réforme, le citoyen pourra demander une ou plusieurs primes à la fois."