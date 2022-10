Primes à l’isolation, primes à la rénovation: les régions encouragent les propriétaires à économiser l’énergie

Le bâtiment doit avoir plus de 15 ans. Pour la toiture, la prime de base s’élève à 25 euros le mètre carré. Si la superficie est de 100 mètres carrés, cela fera 2500 euros. Pour l’isolation des murs par l’extérieur, la prime de base est de 16 euros/m2 et par l’intérieur, 10 euros/m2, tout comme pour les chapes isolantes sur le sol et enfin 16 euros/m2 pour les fenêtres. Des chiffres qui peuvent être multipliés par deux, trois, quatre voire six, en fonction de vos revenus et de la composition du ménage.

Les primes ne peuvent pas dépasser 70% du montant total des travaux. Et surtout, il faut au préalable, faire réaliser un audit énergétique par un expert agréé et faire ensuite appel à un entrepreneur agréé. Enfin, ces primes sont toujours versées après les travaux. Des conditions qui effraient plus d’un candidat à l’isolation en Wallonie.

Depuis le premier septembre, cet audit n’est plus obligatoire pour des rénovations en dessous de 3000 euros. La somme est malheureusement vite atteinte aujourd’hui, en raison de la flambée du prix des matériaux.

Dans notre exemple, Michel Fransolet devrait récupérer selon ses calculs, quelque 10.000 euros sur les quelque 50.000 euros que devraient coûter les travaux.