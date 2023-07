Primero en 4 "Fragments"

Primero ouvrait la " Boombox " à Dour plus tôt ce samedi, une scène et un créneau qui l’a particulièrement touché puisque 9 ans jour pour jour, il se produisait au même endroit au même moment avec L’Or du Commun, groupe qu’il a fondé avec ses amis Swing et Loxley.

Dès 2015, le rappeur bruxellois dévoile l’existence d’un univers propre même si ses complices de scène ne sont jamais loin. Connu notamment pour ses duos aux côtés de Zwangere Guy, Béesau ou encore Lous and The Yakuza, Primero déballe à présent ses " Fragments ", 4 EP’s qui forment un tout, laissant filtrer des collaborations aux côtés de Roméo Elvis " Deux Deux " ou Isha " Fourmilière ".

Entre charmes mélancoliques, fêtes sans fin, astrologie, traumatismes et romantisme, les morceaux de Primero questionnent la nature humaine, son rappor au monde et à la jungle urbaine.