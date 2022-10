Prime énergie de 45.000 euros pour la maison de repos "Les Orchidées" à Liège: "C'est déjà mieux que rien"

Dans la chambre de Louisette comme dans les autres, on a monté le thermostat à 23 degrés, un degré au-dessus du minimum légal. "Ici, on a remis des couvertures en plus, et le chauffage a été rallumé" explique Daphné Schippers, infirmière en chef.

En 2021, à la maison de repos "Les Orchidées", la facture de gaz et d'électricité s'élevait à environ 120.000 euros. Pour 2023, le budget est estimé à plus de 260.000 euros. Alors, cette prime énergie régionale de 450 euros par résident, c'est loin d'être suffisant pour la directrice Annick Frankignoul: "Cela équivaut plus ou moins à un quart de ce qu'il faut au niveau budget électricité et gaz. Maintenant, c'est toujours mieux que rien, et c'est une très bonne action en tout cas pour les maisons de repos."

Une mesure d'urgence

Pour la ministre Christie Morreale, cette prime est d'abord une mesure d'urgence: "Ce qu'on fait, c'est qu'on combine les mesures d'urgence d'aides directes, ce qu'on appelle des "one shot" à de l'accompagnement, pour permettre à des infrastructures comme celle-ci de s'isoler et de faire des travaux pour pouvoir être moins consommateurs d'énergie et donc pouvoir absorber le choc dans les 5, 10, 15 prochaines années."

La prime annuelle est accordée à deux conditions: ne pas augmenter les tarifs au-delà de l'indexation et ne pas verser des dividendes aux actionnaires des maisons de repos.

Au total, 600 maisons de repos sont concernées en Wallonie. Elles hébergent près de 48.000 personnes âgées.