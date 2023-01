Prime à l’énergie octroyée par la Région wallonne : soyez prêts pour une longue attente

Si vous demandez une prime à l’énergie ou pour des travaux en Région wallonne, la patience sera de mise. En effet, la situation dans les services de la Région est très tendue. Cela est dû à un manque de personnel conjugué à un afflux des demandes.

Certains attendent jusqu’à un an pour retoucher leurs primes

C’est le cas d’Anne qui a refait sa maison de fond en comble. Quand elle commence ses travaux, il y a 2 ans, elle compte sur les primes pour boucler son budget. Mais les primes se font attendre, comme l’explique Anne. "J’ai dû avancer l’argent et j’ai demandé à 4 amis de m’aider donc, ils m’ont prêté cet argent. Á la fin, il y en avait un qui commençait à s’impatienter et j’ai dû, finalement, attendre un an pour recevoir ces primes".

Nous sommes sur 9 à 10 mois d’attente minimum.

Un constat général pour de nombreux clients

"Il faut de longs mois avant d’obtenir les primes ce qui pose des problèmes au niveau de la structure financière de leur prêt, confirme Yvain Stiénon, auditeur pour la plateforme de rénovation énergétique En’Hestia, qui accompagne les personnes qui souhaitent rénover leur bâtiment à Gembloux et Namur. Nous sommes sur 9 à 10 mois d’attente minimum. Il faut que la Région wallonne puisse avoir un personnel suffisant pour répondre à une demande qui est croissante, vu les objectifs d’ici 2050. C’est toute la chaîne qu’il faut analyser pour avoir plus d’entreprises actives dans ce domaine-là. Des architectes, des auditeurs, des responsables PEB qui soient en nombre".

Tant à l’administration qu’au cabinet du ministre en charge des primes à la rénovation, on admet qu’il y a un problème et que le personnel n’arrive pas à tout traiter dans les temps. Il faut compter minimum 6 mois minimum, nous dit-on.

Des solutions pour l’avenir

Une réflexion est en cours pour tenter de gérer l’afflux des demandes. Il s’agirait de simplifier les procédures, d’accorder certaines primes sans audit préalable et même d’engager du personnel. Tout est sur la table.