Primaires présidentielles républicaines : De Santis, Pence ou encore Haley ou Scott... Qui sinon Donald Trump ?

Derrière Donald Trump, il y a le gouverneur de Floride Ron DeSantis. Dans ce sondage du NYT, il est crédité de 17%. "Il a longtemps été présenté comme le candidat idéal à la primaire républicaine" nous dit Serge Jaumain : "il présente pour beaucoup de républicains un certain nombre d’avantages, il est plus jeune que Donald Trump (il a 44 ans), il est plus "propre sur lui", il a une apparence, une manière d’être assez différente de Donald Trump, il apparaît comme beaucoup plus policé, marié, il a des enfants, son couple est régulier, à l’opposé des déboires conjugaux de Donald Trump, et en plus, il a vraiment calqué ses positions sur celles de Trump, en allant même de temps en temps un peu plus loin; il est en quelque sorte la copie ultra-conservatrice de Donald Trump, en plus jeune, et d’ailleurs, il a été chaleureusement soutenu par Donald Trump. Il a même à un certain moment attiré beaucoup de donateurs potentiels… Mais on voit aujourd’hui que, comme souvent dans le monde politique, les électeurs préfèrent l’original à la copie. D’autant que DeSantis n’a clairement pas le charisme de Donald Trump, c’est quelqu’un qui est beaucoup plus froid et n’attire pas les foules".