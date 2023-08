Des étudiantes en train de prier sur place en silence et qui se disent attristées par la polémique suscitée par cet article. Selon Inès, cette salle de prière improvisée "existe depuis plusieurs années et cela n’a jamais posé problème". Et d’ajouter : "On ne dérange personne !"

Un avis partagé par son amie, Salma : "Moi cela me permet de passer une journée complète à l’université sans me soucier du fait que je vais rattraper mes prières en rentrant. Je trouve que cela n’a rien à voir avec le fait de montrer sa religion étant donné qu’on ne dérange personne. On est vraiment dans notre coin, on ne dérange personne, cela se passe trois fois par jour, maximum. Et je trouve que c’est vraiment injuste le fait d’interdire un moment important pour les musulmans".

Un endroit bien connu, même par les autorités

Selon La Libre Belgique, cela fait au moins 8 ans que ce lieu de prières a trouvé sa place. L’endroit, en tout cas, est bien connu sur le campus de l’ULB. Certains professeurs que nous avons rencontrés sur la plaine nous ont eux-mêmes indiqué l’endroit.

C’est d’ailleurs ce qu’a reconnu la rectrice de l’ULB (qui a refusé notre demande d’interview), Annemie Schaus, dans une interview accordée à l’agence de presse Belga : "On était tous au courant qu’il y avait des mouvements spontanés de prière qui ne dérangeaient pas les activités de l’ULB. Mais, depuis cet été, cela a pris de l’ampleur et l’on va devoir faire quelque chose car cela entrave (nos) activités pédagogiques".

Et d’ajouter : "Nous avons du respect pour toutes les convictions, mais quand cela entrave les missions d’enseignement, alors là, effectivement, ce n’est plus possible". "Chacun peut prier où il le veut sans entrave. S’il le faut, il y a des mosquées autour de l’ULB où les personnes peuvent se rendre", rappelle la rectrice.

Depuis, un communiqué de presse a été publié (à lire dans son entièreté ci-dessous). L’université y déclare que "ses campus sont dédiés en priorité à l’étude et à la recherche. Les demandes d’installation de lieux de prières, de culte ou de recueillement ne sont et ne seront dès lors pas acceptées par les autorités de l’Université."