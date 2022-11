Prière de toucher, les yeux fermés, au Palais des Beaux-Arts de Lille.

Le Palais des Beaux-Arts de Lille présente une exposition au titre étonnant, Prière de toucher … l’art et la matière.La proposition renverse la consigne habituelle. L’interdiction se mue en une invitation à la lecture tactile … de copies d’œuvres célèbres. Les pièces ont pour thème la figuration humaine. Autre interdit levé concernant le toucher du corps.

Une histoire de la sculpture occidentale est à appréhender les yeux bandés, en neuf balises. De l’antiquité avec la Koré à la période contemporaine, avec Marta Pan, en passant par le Moyen Âge avec une Vierge à l’Enfant, les temps modernes avec des œuvres de Jean-Antoine Houdon, le 19e siècle avec L’Ange déchu d’Auguste Rodin et le 20e siècle avec Tête de l’éloquence d’Emile-Antoine Bourdelle.

A l’origine du projet, les équipes du Musée Fabre de Montpellier ont collaboré avec des personnes non-voyantes et malvoyantes. Il est réalisée en partenariat avec le musée du Louvre et six musées régionaux français : Montpellier, Lyon, Rouen, Lille, Bordeaux et Nantes. Exposition gratuite, jusqu’au 27 février 2023.

Juliette Barthélémy, chargée des actions de médiation (PBA Lille), au micro de Pascal Goffaux