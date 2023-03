"Prière d’enquêter" : un moine et une flic enquêtent sur la mort d’un cuisinier

Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi reviennent ce mardi 14 mars sur nos écrans ! Au programme : un corps retrouvé dans la cuisine d’un restaurant, le retour impromptu de l’ex d’Elli et des révélations sur le passé de Clément.

En décembre 2019, le public faisait la connaissance d’Elli, une inspectrice de police rigoureusement athée, ainsi que de Clément, un jeune homme s’apprêtant à devenir moine. De cette collaboration surprenante ressortait un thriller original qui avait su séduire les téléspectateurs, en abordant des thématiques liées à la spiritualité.

Aujourd’hui la série se poursuit avec un cinquième épisode intitulé "Bonne chère et mauvais sang". Pour nos deux héros, il sera cette fois-ci question d’élucider le meurtre d’un second de cuisine empoisonné et retrouvé sur son lieu de travail par sa patronne.

Une enquête qui réserve bien des surprises à Elli, puisque l’investisseur principal du restaurant où le crime a eu lieu n’est autre que son premier amour. Quant à Clément, cette enquête le conduira à faire des découvertes surprenantes concernant l’identité de ses parents.