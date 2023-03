"Prière d’enquêter" : un épisode tourné dans un cadre exceptionnel

Si "Prière d’enquêter " plait autant au public, c’est grâce au talent de ses deux acteurs principaux, Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi, qui incarnent à merveille leurs personnages. Pourtant, le casting a été long avant de dénicher ces deux perles rares. Interrogée à leur sujet par le magazine Téléstar, Laurence Katrian, la réalisatrice de la série, a même confié :

"On a vu à peu près tous les jeunes acteurs et actrices entre 30 et 35 ans que l'on pouvait. Mais leur duo a été une évidence. Ils sont comme la glace et le feu. Sabrina Ouazani est complètement dans l'instinct et dans l'instant alors que Mathieu Spinosi est un grand cérébral, du genre à préparer ses rôles trois mois en amont."

Une description qui n’est pas sans rappeler les personnalités si opposées d'Elli et Mathieu, nos deux enquêteurs de choc.