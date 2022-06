"Prière d'enquêter" : découvrez un nouvel épisode inédit sur La Une

Le duo d'enquêteurs atypique incarné par Sabrina Ouazani et Mathieu Spinosi est de retour ! La capitaine de police totalement athée et le jeune moine fraichement diplômé en psychocriminologie font à nouveau équipe pour résoudre de nouveaux meurtres.

Quatre randonneurs se promènent et retrouvent Eric Massol, le propriétaire d’un gîte, mort d’une balle dans la tête. Comme le pélerinage de Saint-Jacques de Compostelle bat son plein, la procureure veut absolument que l’enquête soit résolue au plus vite et sans faire de vague, ni gêner les pèlerins.

De prime abord, les 6 randonneurs qui logeaient chez Eric Massol n’ont rien à voir avec ce meurtre. Elli demande alors à Clément d’accompagner les six marcheurs à Valmagne, son monastère qui est la prochaine étape des randonneurs. Clément marche avec le groupe et remarque certains comportements étranges. Elli s'intéresse à la belle-fille de Massol avec qui eric Massol s'entendait très mal... Mais elle va faire une découverte qui va déstabiliser l'image idéale qu'elle a gardée de ses parents décédés depuis 15 ans. Elli et Clément se retrouvent à Valmagne pour résoudre une affaire où coupables et victimes ne sont pas nécessairement ceux que l'on croit...

"Prière d'enquêter - un si long chemin" une série coproduite par la RTBF à voir jeudi 16 juin à 20h35 sur La Une. Retrouver le précédent épisode sur Auvio .