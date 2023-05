Pride Week : le focus des Grenades

Pour mieux prendre en compte ces violences spécifiques, la Région bruxelloise, la Ville de Bruxelles, Safe. brussels et la RainbowHouse ont également lancé, en 2019, un projet qui permet de collecter des données à ce sujet.

Selon SudInfo, depuis 2109, 154 signalements pour violences envers les personnes LGBTQIA+ ont été enregistrés, dont 41 rien que pour cette année. "Il y a une différence entre porter plainte et faire un signalement. La plainte est individuelle et souvent une demande de justice tandis que le signalement est un acte plus global et militant pour faire communauté et attirer l’attention sur ces problèmes de violence. L’augmentation ne signifie pas qu’il y a plus ou moins de faits mais qu’ils sont plus visibles.", explique à SudInfo Séphora, chargée d’accueil social et du projet de signalements à la RainbowHouse.