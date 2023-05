Pride : cinq films belges axés LGBTQIA + à voir ce week-end ou plus tard

Décrit comme un film "coup de poing", le dernier film de Nabil Ben Yadir n’est pas passé inaperçu lors de sa sortie en salles. Mieux vaut, en effet, savoir à quel genre de film on a à faire quand on s’apprête à regarder Animals. Car la violence est là, et plus qu’en toile de fond.

Le film s’inspire du meurtre homophobe d’Ihsane Jarfi survenu il y a un peu plus de 10 ans à Liège. Et parce que ce meurtre était d’une rare violence, il n’était pas question de le cacher dans les scènes qui donnent à voir la mise à tabac d’Ihsane. L’objectif du réalisateur était d’éveiller les consciences sur la violence à laquelle doit faire face la communauté LGBTQIA+ au quotidien. À la fin du film, l’objectif est pleinement atteint.