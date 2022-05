Pride : cette grosse teuf qu'on doit en partie à la mafia

La marche new-yorkaise va beaucoup évoluer et surtout faire des petits, d’abord dans d’autres villes américaines et puis dans d’autres pays. En Belgique, la première marche a eu lieu en 1978 à Anvers, sous forme d'événement plus confidentiel qu'aujourd'hui : moins de monde et un public d'abord plus flamand. Il a fallu attendre 1996 pour que Bruxelles devienne le lieu officiel de cette marche et 2010 pour que la marche soit nommée "Pride" comme aux USA.

Cette année, la Belgian Pride a lieu le 21 mai, et défendra, comme depuis sa création, l’inclusivité, le respect et l’égalité… sous forme de fête géante.