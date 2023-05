Pride : c’est parti pour dix jours de célébration de la communauté LGBTQIA + à Bruxelles

Cette année, le thème de la Pride est " Protect the Protest " (Protéger la Protestation) – un slogan repris à Amnesty International. L’équipe organisatrice souhaite ainsi rappeler que manifester est un droit humain fondamental. " Le mouvement LGBTQIA + belge sait à quel point les libertés d’association et d’expression sont cruciales pour progresser. Ces droits doivent donc être octroyés ou maintenus, en Belgique, en Europe et dans le monde entier ", peut-on lire sur le site internet de la Pride

La Pride n’est donc pas juste une célébration colorée et joyeuse de la diversité des orientations sexuelles et des identités de genre, mais bien une manifestation politique. Les revendications sont multiples : sensibiliser le grand public sur les discriminations et les violences subies par les personnes LGBTQIA +, promouvoir l’égalité des droits et la tolérance, pousser nos gouvernements à adopter des politiques plus inclusives, rassembler les communautés LGBTQIA + et créer un espace où chacun(e) peut se sentir en sécurité. Lors de ces évènements, la communauté peut ainsi " faire entendre sa voix et poser ses revendications pour l’améliorer de ses droits et de ses conditions de vie. "

La Pride de Bruxelles n’est pas la seule en Belgique. A Anvers, la marche des Fiertés aura lieu le samedi 12 août 2023.

* LGBTQIA + pour Lesbienne, Gay, Bisexuel, Trans, Queer, Intersexe, Asexuel et + pour ceux et celles qui ne se reconnaissent pas dans les orientations sexuelles et les identités de genre citées précédemment.