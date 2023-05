PRIDE 2023 : Une semaine à vivre sur Tipik

Du lundi 15 au samedi 20 mai, Tipik portera les couleurs de la Pride. Retrouvez différents événements spéciaux en radio, en télé et même sur la place de la Bourse à l'occasion de la Brussels Pride !

Depuis sa création, Tipik œuvre au soutien et à l'inclusion des personnes LGBTQIA+ (lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres, queer, intersexes et asexuelles). Cette année, nous avons mis en avant la communauté queer en lançant Drag Race Belgique. Forte de son succès, l'émission a déjà ouvert son casting pour la saison 2.

Dès lundi, nous mettrons à l'honneur les valeurs que nous défendons. Marco, Lara, Audrey et François vous retrouveront dans le Réveil de Tipik pour hisser le drapeau arc-en-ciel avec un des représentants de la Brussels Pride, à laquelle Tipik participe depuis trois ans déjà. Il parlera de l'événement et des différentes activités de cette édition.

Le mardi 16 mai à 20h05, Tipik vous proposera un documentaire qui retracera les origines de la Gay Pride : "Stone Wall". Il raconte la descente de police en 1969 dans Greenwich Village qui mènera à une rébellion et des émeutes. Ces émeutes marquent l'acte fondateur du mouvement pour les droits LGBTQ, si bien que l'année suivante a eu lieu la première marche des fiertés, ou Gay Pride.

Le mercredi 17 mai à 21h55, pour la journée mondiale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, retrouvez un "Culture Club" spécial Pride. Comme d'hab, Marco Leulier vous présentera votre game show préféré, accompagné par une série de chroniqueuses et chroniqueurs : la drag queen Edna Sorgelsen et la comédienne Caroline Taillet contre l'activiste Nina Champs et l'influenceur littéraire François Coune. Au programme de cet épisode : un blind test iconique, des questions pop, un agenda culturel, l'interview exclusive de Bilal Hassani et un final en beauté avec un DJ set de Calumny.

Pour clôturer cette semaine spéciale, rendez-vous ce samedi 20 mai à la Brussels Pride. Tipik proposera une scène avec des DJ sets enflammés à la Place de la Bourse dès 17h. Romain Kuntz vous fera également vivre la Pride toute l'après-midi en radio comme si vous y étiez !

En attendant (ou si vous en voulez plus), retrouvez toute une série de nouveaux programmes LGBTQIA+ sur votre plateforme Auvio.