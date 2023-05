Pride 2023 : Le Réveil de Tipik a hissé le drapeau arc-en-ciel

Ce lundi 15 mai marque le début de la semaine spéciale Pride sur Tipik. Pour l’occasion, Marco, Lara, Audrey et François ont accueilli Xavier Wyns, chargé de projet et Radjiny Schiltz, coordinatrice de la Brussels Pride dans le Réveil de Tipik.

L'ILGA Europe (la section européenne de l’Association internationale des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexuées) classe les 49 pays européens selon le respect des droits et libertés des personnes LGBTQIA+. Cette année encore, la Belgique conserve sa deuxième place au classement Rainbow Europe. Or, selon Xavier Wyns, il reste encore beaucoup à améliorer en Belgique.

La Brussels Pride, à laquelle Tipik aime toujours s'associer, a pour but de faire évoluer les mentalités. Le thème de l’édition 2023 est "Protect the Protest". Ce slogan renvoie "au droit de manifester mais aussi au droit de vivre librement, tout en étant ce qu’on est", a expliqué Radjiny Schiltz. "Cette année, on a voulu rajouter à la Pride des valeurs supplémentaires, qui font partie de notre quotidien à tous : l’inclusion, donc ça ne concerne pas juste la communauté LGBTQIA+ mais l’ensemble du monde et du public car on veut que la Pride reste un événement grand public, et aussi la durabilité, l’écologie, le respect de l’autre", a-t-elle ajouté.

Plusieurs activités sont organisées dans le cadre de la Pride Week. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le site officiel de la Brussels Pride.

Et cette semaine, Tipik se met également aux couleurs de l’arc-en-ciel, que ce soit en radio, en télé ou même sur scène à la Pride. L’équipe du Réveil de Tipik a inauguré notre semaine spéciale Pride en hissant le drapeau arc-en-ciel sur le toit de la RTBF.