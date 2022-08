"Prey" : 35 ans après le 1er volet, la franchise Predator a fait quelques petits

Ce synopsis est à peu près le même dans les 3 volets suivants, sortis en 1990, 2010 et 2018. Au passage, le personnage du "predator" va aussi être repris dans 2 cross-over de l’univers Alien, avec Alien VS Predator, sorti en 2014, et Alien Vs Predator: Requiem, sorti en 2017.

Et nous voilà déjà en 2022, avec un cinquième volet, qui ne suit pas la tendance des 4 premiers volets en termes de titre : eh oui, on ne parle plus de "prédateur" mais de "proie".

Et ce changement de titre n’est pas la seule nouveauté : l’intrigue se situe dans le passé, au 18e siècle, dans une tribu Comanche encore vierge de toute invasion européenne. Exit aussi le héros masculin auquel les 4 premiers volets nous avaient habitués: place à une femme, Kee, membre de la tribu. Kee est du genre “badass”. Alors qu’elle évolue dans une tribu où seuls les hommes ont le droit de combattre, elle veut faire la guerre et protéger son peuple qui sent venir le danger de l’invasion européenne.