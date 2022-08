En Belgique, ce sont principalement les grands axes qui seront les plus denses comme l’E411 Bruxelles-Luxembourg, l’autoroute E40 vers la côte en raison du beau temps. Aux postes frontière, cela risque aussi de coincer pour quitter le pays : à Sterpenich (E411) et à Hensies (E19). Sur ring de Bruxelles, la circulation sera également chargée durant ces deux journées.

En France, le trafic se densifiera déjà vendredi en début d’après-midi mais c’est surtout la journée de samedi qui risque d’être la plus difficile, notamment sur l’A7 Lyon-Orange ainsi que l’A10 Paris-Orléans. La vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen sont classés noir pour samedi. Les bouchons débuteront dès la fin de nuit et se prolongeront jusqu’en soirée.

Le code rouge s’applique aussi pour l’Italie, l’Espagne et l’Allemagne.