Prévisions pour les premiers jours de vacances sur nos routes

D’après europ assistance, en Belgique, Allemagne, Suisse, Autriche, Italie, Espagne et Portugal, dans le sens des départs, les journées de vendredi 1er juillet et samedi 2 juillet sont classées orange. Il s’agit d’une circulation dense sur les grands axes touristiques et autour de grandes agglomérations, code rouge en France. Couleur orange dimanche mais plus fluide dans le sens des départs pour davantage de monde dans le sens des retours en Belgique uniquement.