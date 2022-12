Prévisions météo : alternance d’éclaircies et de faibles averses ce mercredi

En deuxième partie de journée, le risque d’averse s’étendra au reste du pays. Au-delà de 500 m, la neige remplacera la pluie. Entre ces averses, le soleil pourrait se montrer timidement. Le mercure sera stable et de saison, entre 0 et 2 °C sur l’Ardenne, 4 à 5 °C le long du sillon Sambre et Meuse, 7 °C sur le centre et jusqu’à 8 °C au littoral. Le vent d’ouest sera faible à modérer.