En Belgique, ces quatre derniers hivers ont été particulièrement doux. Attention, nous parlons bien de la "période hivernale", c’est donc une constatation sur 3 mois. Une saison peut être très douce mais accueillir une période rigoureuse comme cela a par exemple été le cas en 2012 où une vague de froid s’est abattue sur le pays début février alors que le reste de l’hiver avait été clément.

Les hivers de nos parents et de nos grands-parents étaient bel et bien plus rudes dans l’ensemble mais nous ne sommes pas à l’abri de connaître, dans les prochaines années, un hiver tout aussi rigoureux et ce malgré les changements et le réchauffement du climat.