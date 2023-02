Prévisions économiques pour 2023 : comment se porte l’économie belge ?

Comparée à l’année dernière, la croissance économique devrait être moins importante en 2023, d’1% d’après les prévisions. Malgré ce ralentissement, le PIB reste en croissance chez nous. Pas de récession prévue pour cette année donc. La consommation des Belges ainsi que les exportations des entreprises sont finalement plus importantes que prévu. Et c’est une bonne nouvelle pour le gouvernement puisqu’une croissance, même faible, entraîne plus de taxes et donc une légère réduction du déficit budgétaire prévu.