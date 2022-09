Prévisions économiques du Bureau du Plan : forte inflation, revenus sous pression mais avec des créations d'emplois

Le Bureau du Plan revient sur la flambée des prix de l’énergie qui s’est poursuivie au cœur de l’été. Les prix de l’électricité et du gaz ont plus que quadruplé par rapport à 2021.

L’inflation belge est passée de 0,3% en janvier 2021 à un peu moins de 10% en août 2022, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis 1976. C’est l’évolution des prix de l’énergie qui explique cela, mais les prix de l’énergie et la hausse des salaires (due à l’indexation automatique) se répercutent de plus en plus sur les prix des autres biens et services. Dès lors, le Bureau du Plan s’attend à ce que la hausse des prix à la consommation dépasse, en moyenne, 10% entre septembre et décembre 2022.

En moyenne en 2022, l’inflation serait de 9,4% et de 6,5% en 2023.

Entre la mi-2021 et la mi-2023, l’indice pivot devrait avoir été dépassé pas moins de neuf fois. Les prochains dépassements devraient intervenir en octobre 2022, décembre 2022, février 2023 et juillet 2023.