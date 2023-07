"Plus il y aura de sentinelles, plus on constituera un maillage et l’une d’entre nous sera là au bon moment pour aider une personne et empêcher un passage à l’acte", plaide Mélanie Boonen.

Elle voit cela comme un devoir civique. "Comme quand quelqu’un tombe dans la rue à la suite d’un arrêt cardiaque, quelqu’un qui a son brevet de secouriste peut donner les premiers soins avant que la deuxième ligne n’arrive. Pour moi c’est la même chose. Je constate que quelqu’un n’est pas bien. Avec un rapide diagnostic en fonction de la théorie qu’on nous a donnée à la formation, je pressens qu’il y a un risque de rapide passage à l’acte. Je peux ensuite passer le relais à des spécialistes. J’ai l’impression d’être une petite porte d’entrée et de passer ensuite le flambeau à l’association qui est reconnue pour ça".